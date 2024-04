Câmara do Rio aprova título de cidadã carioca honorária para Madonna

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou um decreto que torna Madonna cidadã carioca honorária.

O decreto legislativo que "concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Madonna Louise Veronica Ciccone" foi aprovado a uma semana do show que ela fará na praia de Copacabana.

Daniela Maia, secretária de Turismo do Rio, diz ao UOL que o plano é que o prefeito entregue o documento à cantora. "Já falei com o Eduardo Paes e ele vai dar pessoalmente o título a ela. Madonna vai virar carioca."