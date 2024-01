Amaury Jr.

Por: Flavia Santos Lloyd

Recentemente foi realizado um desdobramento impactante para o panorama da imigração nos EUA: a Secretaria de Estado, em colaboração com o Departamento de Segurança Interna, anunciou modificações cruciais no procedimento de isenção de entrevistas para determinados requerentes de visto de não imigrante. Esta atualização entrou em vigor em 1º de janeiro de 2024, e demonstra o compromisso do governo em simplificar trâmites, ao mesmo tempo em que prioriza os interesses nacionais.

O que isso significa?

Essa mudança concede aos oficiais consulares maior autoridade e a escolha para dispensar a entrevista presencial a determinados solicitantes dos vistos de não imigrante.

Se beneficia da dispensa solicitantes dos seguintes vistos:

1. Primeira solicitação do H-2:

Isso inclui trabalhadores temporários agrícolas e não agrícolas.

2. Outros solicitantes de visto de não imigrante:

Aqueles que foram previamente emitidos (visto de não imigrante) em qualquer classificação, exceto visto B.

Solicitantes que estão aplicando dentro de 48 meses da data de expiração de seu visto de não imigrante mais recente.

Imagem: Reprodução

Condições importantes para a elegibilidade da dispensa de entrevista:

Para ser elegível à dispensa de entrevista, os solicitantes devem atender a requisitos legais específicos, tais como:

Aplicar em seu país de nacionalidade ou residência;

Nunca ter tido um visto recusado, a menos que tal recusa tenha sido expirada ou dispensada;

Não possuir inaptidão aparente ou potencial.

Implementação e duração:

A autoridade para dispensar entrevistas presenciais entrou em vigor em 1º de janeiro de 2024 e será sujeita a revisão anual. Importante ressaltar que essa política permanecerá em vigor até novo aviso.

Renovações dentro de 48 meses:

Solicitantes que renovarem um visto de não imigrante na mesma classificação dentro de 48 meses da data de expiração do visto anterior continuarão sendo elegíveis para a dispensa de entrevista até novo aviso.

Discricionariedade consular e caso a caso:

Embora os oficiais consulares agora tenham o poder discricionário de dispensar entrevistas, eles mantêm a autoridade para requerer entrevistas presenciais conforme necessário em situações individuais ou em função das circunstâncias locais.

Mantenha-se informado e planeje adequadamente:

Com a implementação dessas mudanças, é essencial que os solicitantes mantenham-se atualizados sobre o funcionamento e os serviços disponibilizados pela embaixada. Com isso, incentivamos os solicitantes a consultar periodicamente os sites da embaixada e do consulado para obter as informações mais recentes, como detalhes sobre os requisitos e procedimentos de aplicação de visto.

Esse desenvolvimento mais recente é um passo positivo na direção de simplificar o processo de solicitação de visto para categorias específicas de não imigrantes, visando maior eficiência.

Para orientação personalizada sobre seus assuntos de imigração ou para entender como essas mudanças podem afetar seu caso específico, incentivamos você a entrar em contato com a equipe jurídica especializada da Santos Lloyd Law Firm.