Amaury Jr.

Esta semana, o Prêmio Bibi Ferreira celebrou, em mais uma noite, o teatro e seus homenageados em sua décima edição. Neste ano de 2023, a premiação foi apresentada por Miguel Falabella, tradicional mestre de cerimônias do prêmio, acompanhado de uma nova convidada - Karin Hills, que, ao lado do ator e dramaturgo, conduziu as homenagens, números musicais e algumas premiações da noite.

Premio Bibi Ferreira Imagem: Divulgação

A cerimônia foi realizada no palco do Teatro Santander e oferecida pelo próprio Santander, patrocinador na premiação. Marllos Silva, idealizador e produtor do Prêmio, abriu as festividades comemorando os bons resultados que o teatro alcançou após ter sofrido por conta da pandemia e pediu à classe união em prol de um objetivo - fomentar o sucesso do teatro na cultura paulistana.

Miguel Falabella e Karin Hills Imagem: Divulgação

"Chegamos aos dois dígitos. Chegamos em grande estilo. Para chegarmos a noite de hoje, foram acompanhados 61 espetáculos - 30 musicais e 31 peças - um número recorde. Estar aqui no teatro, na noite de hoje, é ter o seu trabalho reconhecido entre mais de três mil profissionais. A cerimônia de hoje mostra que a pandemia ficou para trás e o nosso mercado está aquecido. Isso mostra a força do teatro na cidade de São Paulo. A retomada da cena teatral já é uma realidade. Agora nos resta como membros dessa comunidade entendermos que somos um único segmento - o teatro - e o que impacta um, impacta a todos nós" celebra Marllos Silva.

Lucas Lima Imagem: Divulgação

Ainda comemorando os 10 anos do prêmio, foi apresentada ao público presente a nova estatueta que foi entregue aos vencedores das diversas categorias, um busto em homenagem a estrela que dá nome à celebração, Bibi Ferreira. Outra novidade foi o lançamento gratuito dos livros "O Teatro Musical na Cidade de São Paulo" que preserva a história dos espetáculos encenados nos últimos 20 anos na capital paulista. O evento contou com a presença de autoridades, como a Secretária de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo, Marília Marton e Secretária de Cultura da cidade de São Paulo, Aline Torres.

Laura Cardoso Imagem: Divulgação

Uma das grandes homenageadas da noite foi a atriz Laura Cardoso, que aos seus recém completos 96 anos, recebeu das mãos de Miguel Falabella, com quem contracenou na icônica novela "A Viagem", o Prêmio de Honra Bibi Ferreira. "Esse prêmio é uma felicidade para mim. Vai fazer parte da minha coleção", celebrou a artista de forma singela e cômica nos braços de Falabella. Foi uma noite de premiação emocionante e cheia de boas surpresas durante a noite. Logo após uma linda festa recebeu todos os convidados e imprensa para uma comemoração com muita música e celebração de todos.

Confira os vencedores da noite:

TEATRO MUSICAL

MELHOR VERSÃO EM MUSICAIS - Mariana Elisabetsky - Once, O Musical

Mariana Elisabetsky - Once, O Musical MELHOR DESENHO DE LUZ EM MUSICAIS - Fran Barros e Tulio Pezzoni - Once, O Musical

Fran Barros e Tulio Pezzoni - Once, O Musical MELHOR DESENHO DE SOM EM MUSICAIS - João Henrique Baracho - Once, O Musical

João Henrique Baracho - Once, O Musical MELHOR VISAGISMO EM MUSICAIS - Anderson Bueno - O Pequeno Príncipe, O Musical

Anderson Bueno - O Pequeno Príncipe, O Musical MELHOR CENOGRAFIA EM MUSICAIS - Duda Arruk - Alguma Coisa Podre

Duda Arruk - Alguma Coisa Podre MELHOR FIGURINO EM MUSICAIS - Theodoro Cochrane - O Pequeno Príncipe, O Musical

Theodoro Cochrane - O Pequeno Príncipe, O Musical MELHOR ARRANJO ORIGINAL EM MUSICAIS - Guilherme Terra - Marrom, O Musical

Guilherme Terra - Marrom, O Musical MELHOR LETRA E MÚSICA EM MUSICAIS - Danilo Moura e Mau Alves - Glam, O Musical

Danilo Moura e Mau Alves - Glam, O Musical MELHOR DRAMATURGIA ORIGINAL EM MUSICAIS - Emilio Boechat e Marilia Toledo - Ney Matogrosso, Homem com H, O Musical

Emilio Boechat e Marilia Toledo - Ney Matogrosso, Homem com H, O Musical MELHOR COREOGRAFIA EM MUSICAIS - Gabriel Malo - Once, O Musical

Gabriel Malo - Once, O Musical MELHOR DIREÇÃO MUSICAL EM MUSICAIS - Thiago Gimenes - Alguma Coisa Podre

Thiago Gimenes - Alguma Coisa Podre MELHOR DIREÇÃO EM MUSICAIS - Zé Henrique de Paula - Once, O Musical

Zé Henrique de Paula - Once, O Musical REVELAÇÃO EM MUSICAIS - Lucas Lima - Once, O Musical

Lucas Lima - Once, O Musical MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MUSICAIS - George Sauma - Alguma Coisa Podre

George Sauma - Alguma Coisa Podre MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MUSICAIS - Bel Lima - Alguma Coisa Podre

Bel Lima - Alguma Coisa Podre MELHOR ATOR EM MUSICAIS - Renan Mattos - Ney Matogrosso, Homem com H, O Musical

Renan Mattos - Ney Matogrosso, Homem com H, O Musical MELHOR ATRIZ EM MUSICAIS - Bruna Guerin - Once, O Musical

Bruna Guerin - Once, O Musical MELHOR MUSICAL OFF - A Igreja do Diabo, Um Musical Imoral e Hilário - A Casa que Fala

A Igreja do Diabo, Um Musical Imoral e Hilário - A Casa que Fala MELHOR MUSICAL BRASILEIRO - Marrom, O Musical - Fato Produções Artísticas

Marrom, O Musical - Fato Produções Artísticas MELHOR MUSICAL - Once, O Musical - Palco 7 Produções, Rega Início Produções e Solo Entretenimento

LISTA DE VENCEDORES - PROSA

MELHOR DESENHO DE LUZ EM PEÇA DE TEATRO - Paulo César Medeiros - F(r)icções

Paulo César Medeiros - F(r)icções MELHOR CENOGRAFIA EM PEÇA DE TEATRO - Marco Lima - Gaslight - Uma Relação Tóxica

Marco Lima - Gaslight - Uma Relação Tóxica MELHOR FIGURINO EM PEÇA DE TEATRO - Karen Brusttolin - Gaslight - Uma Relação Tóxica

Karen Brusttolin - Gaslight - Uma Relação Tóxica MELHOR DIREÇÃO EM PEÇA DE TEATRO - Rodrigo Portella - F(r)icções

Rodrigo Portella - F(r)icções MELHOR DRAMATURGIA ORIGINAL EM PEÇA DE TEATRO - Kiko Rieser - Nasci pra ser Dercy

Kiko Rieser - Nasci pra ser Dercy MELHOR ATOR COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO - Fernando Pavão - Mary Stuart

Fernando Pavão - Mary Stuart MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO - Miriam Mehler - A Herança

Miriam Mehler - A Herança MELHOR ATOR EM PEÇA DE TEATRO - Fulvio Stefanini - O Pai

Fulvio Stefanini - O Pai MELHOR ATRIZ EM PEÇA DE TEATRO - Clarisse Abujamra - Veraneio

Clarisse Abujamra - Veraneio MELHOR PEÇA DE TEATRO - A Herança - Bruno Fagundes e Zé Henrique de Paula