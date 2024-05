Quilos Mortais BR ajuda a superar preconceito com bariátrica, diz médica

Quilos Mortais ganhou uma versão brasileira, disponível na Max. Ao longo dos episódios, a produção acompanha a mudança de vida de nove pessoas que querem mudar de vida e cinco médicos especialistas que as auxiliam no processo de perda de peso por meio da cirurgia bariátrica.

Uma das profissionais do programa é a Dra. Marta Lima, cirurgiã bariátrica que acredita existir um grande preconceito com o procedimento no Brasil, mas vê em Quilos Mortais uma chance de superar este sentimento. "Existe muito, muito, mesmo. É uma luta diária", conta em entrevista a Splash.