Amaury Jr.

Andrea Bocelli está prestes a retornar ao Brasil, e o momento é muito significativo. O tenor está completando 30 anos de carreira e a sua nova turnê irá relembrar os grandes sucessos que marcaram a música clássica. Com concertos confirmados em Belo Horizonte no dia 17 de maio, no Mineirão, e no dia 26 de maio no Allianz Parque, em São Paulo, Bocelli confirma um concerto extra em São Paulo, no sábado, dia 25 de maio, também no Allianz Parque. O tenor estará acompanhado de orquestra e coral, além de artistas convidados.

Andrea Bocelli Imagem: Divulgação

Ao longo de seus 30 anos de carreira, Bocelli quebrou todos os recordes da indústria e já foi assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo. Seus inúmeros reconhecimentos incluem uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, homenageado em 2010. Ao longo de sua carreira, o tenor ganhou 3 Classical Brit Awards, o Global Awards (concedido pelas rádios britânicas) na categoria melhor artista clássico, recebeu 6 indicações ao Grammy e 6 indicações ao Grammy Latino. Os ingressos dos concertos estão à venda no site Eventim.