Amaury Jr.

Regininha Moraes dá mais um bom exemplo de solidariedade.

Vejam o texto da própria Regina: "No meu aniversário de 50 anos, ano passado, tive o prazer de contar com amigos, parentes e pessoas que admiro na arrecadação de valores a partir de R$ 5,00 para o Velho Amigo. Foi um marco na nossa história! Arrecadamos um valor que não imaginávamos - tudo por conta da corrente de amor e de solidariedade que formamos juntos. Tive a certeza de que o trabalho que me dedico há mais de 24 anos não depende só de mim - mas é feito por muitos e por muitas mãos.

Esse valor de 2022 garantiu não apenas a sustentabilidade de nossa estrutura, mas também nos permitiu realizar ações diretas que ainda não estavam cobertas por nenhum projeto. Este ano, decidi repetir o convite para - juntos - atingirmos um novo marco de doações e ajudar quem realmente precisa no meu ANIVERSÁRIO SOLIDÁRIO!

Qualquer quantia doada será muito bem-vinda! Doe o valor que fizer sentido para você pela chave PIX: doe@velhoamigo.org.br

Vamos juntos jogar luz e esperança na vida de milhares de pessoas idosas que vivem em situação de vulnerabilidade?"