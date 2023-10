Amaury Jr.

Na última sexta-feira (06), Sidney Magal atraiu uma legião de admiradores no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, para a pré-estreia do filme "O Meu Sangue Ferve por Você", de Paulo Machline, que faz parte da programação do Festival do Rio.

1 / 8 Sidney Magal Eny Miranda/Divulgação 2 / 8 Rodrigo Magalhães, Magali West e Sidney Magal Eny Miranda/Divulgação 3 / 8 Leandra Leal e Guilherme Burgos Eny Miranda/Divulgação 4 / 8 José Loreto Eny Miranda/Divulgação 5 / 8 Luiz Fernando Coutinho, Liège Monteiro e Pedro Neschlin Eny Miranda/Divulgação 6 / 8 Milhem Cortaz Eny Miranda/Divulgação 7 / 8 Nanda Costa Eny Miranda/Divulgação 8 / 8 Polliana Aleixo Eny Miranda/Divulgação

O longa conta a história do encontro de Magal (Filipe Bragança), em 1979, com Magali (Giovana Cordeiro). Durante um programa de TV, em Salvador, o cantor conhece a Magali e é acometido por uma paixão inédita e avassaladora. Para conquistá-la, precisará vencer a resistência de Jean Pierre, seu empresário, além da desconfiança da família, dos amigos e da própria amada. "É bom demais estar aqui essa noite. Sou do Rio, então o Cine Odeon fez parte da minha vida, a Cinelândia faz parte da história do Brasil. É muito gratificante tudo isso acontecer aos meus 73 anos de idade. Sinceramente não poderia imaginar estar aqui depois de tantos anos, só que desta vez estreando um filme da minha história com a Magali", diz Magal.