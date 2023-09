Amaury Jr.

Consagrado entre os maiores bailarinos do mundo, Thiago Soares é um ícone na história da arte. O artista foi o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, Doutor honorário pela King's College London, é o atual diretor do Ballet de Monterrey e já se apresentou em mais de 30 países. Agora, Thiago anuncia o "Último Ato", sua última turnê internacional, montagem já apresentada em Lisboa e no Rio de Janeiro, agora estreia dia 07 de outubro no Teatro J. Safra, em São Paulo.

Imagem: Divulgação