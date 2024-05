Yas: Simpatia de Scooby não tira razão de Luana Piovani em reclamar do ex

Yas Fiorelo opina que Luana Piovani, 47, tem sua razão em reclamar de ter se sentido 'mãe solo' quando ainda estava casada com Pedro Scooby, 35 - conforme afirmou a atriz a uma seguidora, ao justificar os motivos de seu divórcio.

Yas entende que o jeito 'cuca fresca' de Scooby pode ter se revelado um problema para Luana ao dividir com ele as responsabilidades domésticas. "Não tem como uma mulher casada ser mãe solo - ou se é uma coisa ou é outra -, mas entendi o que ela quis dizer. Dá para entender essa revolta, por mais que o Scooby seja um cara boa praça, maneiro. Às vezes, ele é boa praça para quem está de fora. Em um casamento, não dá para deixar tudo só para a mulher - ainda mais quando tem filhos envolvidos", ponderou a apresentadora do Splash Show.

Embora ache compreensível o surfista ser afetado pela instabilidade financeira - algo talvez próprio da carreira que escolheu -, Leão Lobo é solidário ao sentimento de Luana de entender-se solitária em pleno casamento. "Até dá para entender [o lado de Scooby], mas, quando se tem uma responsabilidade de filhos com alguém, é preciso se virar e dividir. Nesse sentido, entendo-a completamente."