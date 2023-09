Localizado no 30 Hudson Yards, o The Edge foi inaugurado em 2020 e oferece vistas espetaculares de Manhattan a partir do 100º andar do edifício. Com uma visão panorâmica de 360 graus que abrange todos os marcos emblemáticos da Big Apple, o observatório mais alto a céu aberto do Hemisfério Ocidental oferece a sensação de estar flutuando sobre a cidade que nunca dorme com uma plataforma que se projeta para fora do prédio. Além da experiência do The Edge, também vale aproveitar para passear no shopping Hudson Yards. Para os mais radicais, ainda é possível realizar a atividade City Climb, uma escalada a cerca de 380 metros de distância do chão.

Summit One Vanderbilt Imagem: Reprodução

Já o Summit One Vanderbilt oferece experiências interativas além de admirar a bela vista de Nova York. Aberto ao público em 2021, o observatório está localizado nos andares 91, 92 e 93 do arranha-céu One Vanderbilt em Manhattan e apresenta ambientes concebidos pelo artista Kenzo Digital. Sua abordagem combina espelhos, vidros e iluminação para produzir ilusões de ótica. Ali o público pode brincar com grandes balões prateados, passear pelo chão transparente com vista para os enormes prédios da cidade e também no terraço a céu aberto. Um dos locais mais disputados no Summit é o Levitation, um espaço todo de vidro sobre a Madison Avenue, onde os visitantes podem entrar para fotografar a cidade de um ângulo único.