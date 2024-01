Alane e Nizam são fortes candidatos para formarem o primeiro casal do BBB 24 (Globo). A paraense já revelou que gosta de "flertar" com o paulista, mas tem dúvidas porque se expôr ao romance dentro do reality.

Já Nizan disse que "desistiu" da sister por ela não estar disposta a ir "além de beijos". No entanto, durante a primeira festa do programa, ele elogiou a sister e sugeriu que dormissem juntos.

Você apoia esse casal?