Monica não corre atrás das borseggiatrici sozinha. Ela faz parte de um grupo chamado "Cittadini non distratti" que hoje abriga cerca de 50 pessoas. O grupo se autodefine apolítico.

Ela, por exemplo, faz parte do partido da extrema direita Liga Norte, já seu amigo Franco, um dos mais antigos no grupo, é um daqueles velhos comunistas italianos que, com certeza, canta "Bella Ciao" no dia 25 de abril, data em que se comemora a libertação da Itália do domínio fascista e da ocupação nazista do país. A música que ficou famosa no seriado "A casa de papel" é, na verdade, um hino da resistência italiana.

Visto de fora, esse enredo pode até parecer estranho, mas eles são unidos na luta pela segurança do cidadão e do turista de Veneza. Porque se o turismo morre, a laguna morre junto. "Basta ver o que aconteceu durante o período do lockdown", diz Monica.