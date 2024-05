Aspen ou NY? Conheça os destinos mais caros dos EUA e prepare os dólares

Custo diário: US$ 680,24 (R$ 3.452,76)

Maui foi tida como a "epítome do luxo tropical". Favorita de surfistas, já que até competições costumam ser realizadas por lá, a ilha pesa no bolso do turista, especialmente com gastos de alimentação (US$ 112,50 ou R$ 571 por dia) e acomodação (US$ 534,11 ou R$ 2.711 por dia) entre os maiores de todo o país.

Apesar disso, os gastos com transportes e atrações (cerca de US$ 26,63 ou R$ 135 diários) costumam ser mais acessíveis. Suas belas praias valeriam o investimento de US$ 4.762 (R$ 24.171) por uma semana sozinho explorando o paraíso.

4º: Montauk, em Nova York

Montauk, em Nova York Imagem: Newsday LLC/Newsday via Getty Images

Custo diário: US$ 617,65 (R$ 3.135,07)