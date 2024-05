'Machuquei feio': visitantes relatam lesões em atração do Wet n' Wild

"Assim que descemos senti um impacto muito forte na cervical, como se tivesse torcido o pescoço pra trás", completou outro visitante. Ele afirma que gravou o momento em vídeo e percebeu que sua boia era diferente das demais e não tinha encosto.

No site do parque, a única orientação dada é que a atração é permitida para visitantes com altura igual ou superior a 1,30 centímetros e peso máximo de 220kg.

Atração é segura, diz parque

O UOL procurou o Wet n' Wild para comentar os relatos. O parque respondeu, em nota, que segurança "sempre será prioridade para a empresa". Eles reiteram que a atração está no local desde 2007 e é considerada segura. Ainda de acordo com eles, em mais 25 anos de operação e oito milhões de visitantes, nunca foi registrado um incidente de maior complexidade.