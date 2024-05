Parque da Disney Paris terá novo nome e maior expansão de sua história

Como será o novo parque?

As obras do até então Walt Disney Studios Park começarão em maio de 2024, portanto todos os detalhes de como será sua transformação ainda não foram reveladas pela empresa.

World of Frozen, nova atração do novo parque Disney Adventure World Imagem: Divulgação/Disney Parks

No entanto, a Disney já adiantou que "World of Frozen" levará os visitantes a um passeio pelo reino de Arendelle. A nova área temática ocupará as margens da Adventure Bay — uma espécie de enorme lago com mais de 70 mil metros cúbicos de água — rodeada por uma esplanada e áreas pitorescas que servirão de ponto de partida para outras áreas. Ela ainda contará com um palco de entretenimento com vista 360º e diversas experiências tecnológicas, como shows de fontes, músicas, luzes e efeitos especiais.

A atração World Première Imagem: Divulgação/Disney Parks

A entrada do parque também será reformada e contará com um estudio de cinema a céu aberto, além de uma glamourosa première de filme "em Hollywood". Para isso, o atual Hollywood Boulevard do parque será substituído por uma estrutura de experiência imersiva que recriará a decoração de cinemas históricos de Los Angeles durante sua era de ouro. A nova área será chamada World Première, a ser inaugurada na primavera francesa de 2025 (entre os meses de março e junho).