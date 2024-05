Com o 'lar' nas costas: como vivem os quase 1 milhão de nômades da Mongólia

Depois, ela é coberta por tecidos feitos com couro de animais e lona, que fica exposta na parte externa da casa.

Internamente, os moradores costumam enfeitar a casa com uma tapeçaria colorida, típica do país, e instalam até mesmo piso. Já o banheiro costuma ser o cômodo mais improvisado, com os banhos limitados a uma banheira pouco maior que um balde, segundo mostrou o canal Artger, que visitou e viveu "um dia nômade" com os locais.

Parte interna de um "ger" Imagem: Reprodução/Youtube/ARTGER

Cultura é protegida pela Unesco

Apesar do estilo tradicional se manter, a Mongólia passa por um rápido processo de modernização desde os anos 1990.

Muitos da geração mais nova procuram um estilo de vida mais urbano, se mudando para os grandes centros e abandonando a vida nômade, de acordo com o site The Diplomat, especializado no pacífico asiático.