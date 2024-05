Almas penadas, crimes e lendas: onde fazer tours assombrados pelo Brasil

Muito popular nos Estados Unidos, os tours assombrados fazem sucesso na terra do Tio Sam, seja na ensolarada Califórnia ou em Nova Orleans, berço do ocultismo. Durante esses passeios é comum a visitação a edifícios ou mesmo hotéis com relatos de aparições fantasmagóricas, ou mesmo lugares onde ocorreram crimes famosos.

No Brasil, os tours sombrios estão gradualmente ganhando espaço, muito em função do apelo de canais no YouTube sobre assuntos sobrenaturais; outra motivação é a busca por programas que fujam do óbvio.

Dedicado a um público específico (e não cético), de ambos os gêneros e idades variadas, eles têm em comum o fascínio por fantasmas, lendas urbanas, aparições misteriosas, crimes midiáticos, mas com um diferencial: uma vivência in loco.