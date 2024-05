Você sabe o que quer dizer 'grand cru' e 'premier cru' na Borgonha?

Esses termos têm a ver com a classificação dos vinhos, que, na Borgonha, se baseia nos vinhedos ("crus"). Na real, é bem simples. A ideia é que, quanto mais específico e renomado for o local de onde saíram as uvas que fizeram o vinho que está na garrafa, mais alto ele está na escala de qualidade. Existem regras específicas de produção para cada nível, mas a essência da classificação está na localização dos vinhedos.

O nível mais básico é o regional. No mais usual, as uvas podem sair de qualquer lugar da Borgonha e serem ou não misturadas. Nesse caso, o rótulo do vinho vai dizer "Bourgogne". Existem variações, como o Bourgogne Passetougrain (que normalmente tem mais gamay que pinot), ou os sub-regionais, que ainda abrangem áreas grandes, mas um pouco mais específicas, como "Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits".

Um pouco acima, vem os vinhos de vilarejos específicos, que podem ter uvas de quaisquer vinhedos dessa cidadezinha. Gevrey-Chambertin, por exemplo (é o que vai vir escrito no rótulo). Aqui, é possível adicionar algum indicador de que o vinho veio de um vinhedo específico (mas não classificado), como Gevrey-Chambertin Clos Tamisot (Clos Tamisot é um pequeno vinhedo cercado na vila de Gevrey-Chambertin).

Depois, começam os vinhedos específicos, considerados muito bons. São os "premiers crus". No rótulo, normalmente vai vir o nome do vilarejo, o nome do vinhedo e a indicação de que ele é um premier cru. Para ficarmos na mesma cidadezinha: Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Combottes é um exemplo. A pegadinha: um vinho que mistura uvas de mais de um vinhedo premier cru pode dizer apenas "Gevrey-Chambertin Premier Cru".

No topo da pirâmide estão os grand crus, vinhedos considerados excepcionais. Nesse caso, o normal é omitir o nome da cidade no rótulo. Por exemplo, Chambertin Grand Cru (curiosidade: Chambertin, como é o vinhedo mais famoso de Gevrey, acabou tendo o nome incorporado ao do vilarejo).

Um pinot noir sem destruir a conta bancária?