Quer tomar um pinot noir sem destruir a conta bancária? Chile é boa opção

No programa, Vinícius Mesquita critica os pinots mais tradicionais do Chile: "Você espera um vinho mais leve, com fruta mais fresca. Às vezes, com pinot chileno, você não recebe isso". "Eu acho que essa é uma tendência em declínio", avalia Rodrigo Barradas.

O segredo disso foi a exploração de áreas mais frias, principalmente as costeiras como Casablanca e Leyda. Hoje, há bons pinots em praticamente toda a faixa de latitudes do comprido país, pois, graças ao relevo montanhoso e ao efeito do Pacífico, há pedaços mais frios em muitas regiões. Até no Atacama, bem ao norte, e no Malleco, quase no extremo meridional.

Além disso, também houve um aprendizado no modo de vinificar a pinot, buscando resultados mais adequados a ela.

Nem todos os vinhos têm exatamente o mesmo perfil. Alguns são mais frutados e lembram os norte-americanos de Sonoma. Outros miram mais diretamente na Borgonha. O melhor é experimentar os vinhos de várias regiões e produtores para saber de qual você gosta mais. O bom é que, neste caso, você não vai arruinar a sua conta bancária.

'Grand cru' x 'premier cru' na Borgonha: