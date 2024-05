Dorival Caymmi nunca conheceu Maracangalha, mas você pode visitar a cidade

Mesmo sem ter visitado a cidade, Dorival Caymmi conseguiu capturar a essência e a beleza do local em sua música. Com cerca de 4 mil habitantes, Maracangalha é um distrito da cidade de São Sebastião do Passé, e fica a cerca de 65 km de Salvador.

Hino da cidade

Capela Nossa Senhora da Guia Imagem: Nara Paixão

A relação entre a canção e a cidade é tão profunda que, para muitos, "Maracangalha" se tornou um hino não oficial daquela terra.

Wendel Tomas é fundador da Liga Cultural Maracangalha, nasceu, cresceu e estudou na região. A LCM, composta por jovens locais, tem como objetivo promover cultura, turismo e lazer na cidade, oferecendo experiências autênticas aos visitantes. Há alguns anos, a Liga criou um passeio histórico para contar a história da cidade.

"Em janeiro de 2019, lançamos vários roteiros, incluindo o de Anália, uma figura lendária da região. Embora muitos acreditem serem descendentes dela, não há comprovação documental", conta ele.