'Suíça latina': por que Costa Rica é país ideal para viver e se aposentar?

A publicação destacou os sistemas público e privado de saúde, afirmando que mesclá-los - fazer uma consulta em uma clínica privada e em seguida realizar exames em um posto público, por exemplo - é uma mão na roda para as pessoas.

A capital, San José, tem dois hospitais com selo ouro da Joint Commission International (JCI), referência em cuidados de saúde no mundo. Há dezenas de hospitais públicos e centenas de clínicas espalhadas no país, muitas vezes com médicos treinados nos Estados Unidos, segundo a revista.

Além disso, ela lembra o luxo que é poder ver, no seu quintal, "preguiças subindo em árvores com os bebês a reboque ou macacos bugios balançando de galho em galho". Tudo isso colabora com o "plan de vida", o forte senso de propósito que guia as pessoas, especialmente na velhice.

A península de Nicoya, no noroeste do país, ficou mais famosa nos últimos anos por ser uma das chamadas zonas azuis, regiões com uma grande população de pessoas acima de 100 anos. Há gerações as comunidades de Nicoya estimulam um estilo de vida ativo, com foco na família, em saber ouvir e rir bastante.

Segundo o projeto "Blue Zones", o que ajuda a explicar a idade avançada dos habitantes de Nicoya é a alimentação. A água tem altos níveis de cálcio, o que fortalece os ossos e diminui as chances de doenças cardíacas. O jantar é sempre leve, seguindo a tríade ancestral que fez a base alimentar das sociedades mesoamericanas: abóbora, milho e feijão.

Os centenários de Nicoya são ativos, visitam os vizinhos e têm uma boa exposição à luz solar. Mas, infelizmente, eles são cada vez mais raros. Segundo o demógrafo costarriquenho Luis Rosero-Bixby, o aumento dos níveis de obesidade, estresse e sedentarismo, aliados a uma maior influência de estilos de vida estrangeiros, está minando a qualidade de vida de idosos na península.