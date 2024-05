Castelo de 'Harry Potter' quase foi demolido e tem aula de voo em vassoura

O Castelo de Alnwick frequentemente recebe atividades e grupos de turistas apaixonados pelo bruxinho Imagem: mikeuk/Getty Images

Tudo isso aconteceu em apenas uma porção de Alnwick, já que até hoje o 12º duque de Northumberland e seus descendentes vivem em outra parte da propriedade — o que o torna o segundo maior castelo ainda habitado na Inglaterra; o primeiro é o Castelo de Windsor, onde a rainha Elizabeth passou seus últimos anos de vida e que serve como residência da Família Real Britânica por alguns períodos do ano.

Para capitalizar sobre esta curiosidade dos fãs da saga, a família Percy transformou Alnwick em um refúgio de férias daqueles que sonham ser bruxos, onde é possível aprender a lançar arco-e-flecha, fazer aulas para voar em vassoura e criar a própria varinha. Também há passeios guiados customizados que mostram aos turistas como o castelo se tornou Hogwarts durante as filmagens.

Parte da paisagem onde Harry aprende a jogar quadribol no cinema Imagem: ajansen/Getty Images

Ao entrar no Covil do Dragão, o visitante também pode se engajar em uma série de atividades que eram comuns no passado medieval do endereço: a fabricação de legítimo sabonete medieval, aprender a fabricar azulejos da época, se vestir em trajes medievais, entre outras opções. Ainda há um menu de entretenimento para adultos que inclui passeio pelos museus, biblioteca, aposentos de Estado e a torre dentro de Alwick, além de conhecer uma réplica de um canhão da era das Guerras Napoleônicas.

Quem visita ainda pode se divertir com a agenda cultural do castelo, que frequentemente recebe autores de livros de ficção histórica para bate-papos, performances e mais. Sua área externa também é um espetáculo à parte, com os jardins concebidos pela duquesa de Northumberland com atrações como esculturas aquáticas, um restaurante em casa na árvore — o tradicional fish & chips (peixe com batata-frita) é preparado à moda vitoriana — e um café, além de loja de lembrancinhas.