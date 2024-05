Tarado por aviação? No Brasil, aviões viram restaurante, hotel e até motel

Imagem: André Aram

O objetivo do local é preservar a memória da aviação na Marinha. O espaço possui um acervo rico, com aeronaves originais, réplicas, imagens do passado, maquetes e documentos históricos. A visitação ocorre de quarta a domingo e é gratuita, mas quem está fora do Rio de Janeiro pode fazer uma visita virtual pelo site:

Imagem: André Aram

Ainda no Rio, o Musal, Museu Aeroespacial, é considerado o maior e mais importante museu de aviação militar do Brasil. São mais de 130 aeronaves em exposição, além de objetos museológicos e documentos históricos. Localizado no Campo dos Afonsos, em uma área de 15.195 m², a visitação é gratuita e funciona de terça a domingo.

No interior de São Paulo ocorre anualmente, na sede da Academia da Força Aérea na cidade de Pirassununga, um dos eventos mais importantes da aviação, com diversas atividades aéreas e terrestres. O último 'Domingo Aéreo' no ano passado reuniu cerca de 60 mil pessoas e é um dos eventos mais tradicionais do país.

Peças à venda para colecionadores

Se o interesse for ter em casa uma peça vintage que pertenceu a uma companhia aérea extinta, não faltam alternativas para achá-las. No site Coleção Vasp, uma variedade de objetos está disponível para venda, desde porcelanas usadas no serviço de bordo, placas, talheres, chinelos, bonés e outros itens com a logomarca da Vasp.