Virou moda? Apê com piscina na sacada em SC pode chegar a R$ 22 milhões

Ao lado da Mata Atlântica. A vista da parte de trás da torre é voltada para o morro do Atalaia e sua vasta vegetação de Mata Atlântica. Com essa privacidade, a suíte máster de cada unidade pôde ser construída com acabamento todo em vidro translúcido, do piso ao teto.

Cercados de natureza, de mata e lindas vistas 360º, é como se o morador estivesse no alto de uma árvore.

Construtora Blue Heaven

Quarto do empreendimento Infinitá Treehouse, em Itajaí (SC) Imagem: Divulgação / Blue Heaven

Mais diferenciais. Entre os diferenciais do projeto, também estão a iluminação dos apartamentos 100% automatizada, janelas que vão do piso ao teto e garagem com pontos de abastecimento para carros elétricos. Já nas áreas comuns, há escritório, espaço kids, sala de jogos, piscina com borda infinita, sauna e academia.

O projeto de design conceitual é do Triptyque, um escritório internacional franco-brasileiro, e do Architects Office. O Infinitá Treehouse, inclusive, é o primeiro trabalho do grupo em Santa Catarina e conquistou o prêmio Rethinking the Future | Global Architecture & Design Awards 2023, que prestigia obras excepcionais que promovem a reflexão do futuro por meio da arquitetura e do design.