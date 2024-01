Pista de skate mais alta do mundo fica em prédio histórico de São Paulo

O Farol Santander São Paulo foi inaugurado dia 25 de janeiro de 2018, preservando a estrutura do edifício histórico e as atrações ocupam 17 dos 35 andares do edifício de 161 metros de altura que, por décadas, foi a maior estrutura de concreto armado da América do Sul.

As visitas começam pelo Hall do térreo, passando pela Loja da Cidade e seguindo até o 26° andar. No Mirante do 26, o visitante tem acesso ao Mag Café.

Do 24° ao 19° andar estão as galerias de arte que recebem exposições temporárias. E do 5º ao 2º andar, no Espaço Memória, os visitantes podem conhecer a história do prédio e da própria cidade de São Paulo.

No subsolo do edifício, onde funcionava o cofre do Banco, está instalado o Bar do Cofre por SubAstor. Outro espaço conectado a gastronomia é a Cozinha do 31 por Accademia Gastronomica. E no 28º andar, o Boteco do 28 por Bar da Cidade.