Vale pagar R$ 27 mi? Prédio de luxo levará o carro para dentro do apê

Serviço exclusivo para moradores. Visitantes do Bentley Residences não poderão usar os elevadores de carros, que serão exclusivos para os moradores. Por isso, o edifício também tera um estacionamento comum no subsolo.

Luxo e vista deslumbrante

Bentley Residences, em Miami, nos EUA, terá vista para o mar Imagem: Divulgação / Bentley Residences

A torre terá 61 andares e vai ser de frente para a praia da cidade de Sunny Isles Beach.

No prédio, serão ao todo 200 apartamentos de luxo. Todos terão vistas deslumbrantes para o Oceano Atlântico. Dentro de cada unidade também haverá banheiros com chão aquecido e sauna, closets com cofre embutido, móveis da coleção Bentley Home, piscinas e varandas amplas.

Luxo em áreas comuns. Entre as áreas compartilhadas do prédio, estarão: restaurantes, bares, academias, estúdio de ioga, salão de beleza, cinema, sala de jogos, piscina, deck à beira-mar, spa e pet spa. O cinema, inclusive, conta com assentos luxuosos para 14 pessoas e foi projetado para imitar o interior de um carro Bentley.