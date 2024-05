Cidade americana vende casas por menos de R$ 6; saiba quem pode comprar

O projeto foi aprovado no fim de março pela Comissão de Orçamento da Câmara Municipal, composta por cinco membros: o prefeito, o presidente da Câmara, o controlador-geral, o advogado-geral do município e o diretor de obras públicas. Apenas o presidente da Câmara, Nick Mosby, votou contra a iniciativa.

Para pagar apenas US$ 1 pelo imóvel, o futuro proprietário precisa se comprometer a torná-la sua residência principal ou um fundo comunitário de terra, atuando como administrador do endereço que o utilize como moradia popular, espaço comercial, edifício cívico, entre outras atividades, sempre em nome e em prol da comunidade local.

Fachadas de casas em bairro de Baltimore Imagem: peeterv/Getty Images/iStockphoto

Já organizações sem fim lucrativos de outras naturezas pagam mais caro: aquelas com menos de 50 empregados pagam US$ 1 mil pela casa (R$ 5,17 mil), enquanto aquelas com mais de 50 funcionários desembolsam US$ 3 mil (R$ 15,5 mil).

Candidatos a uma casa também têm que pagar uma taxa de inscrição de US$ 100 (R$ 517) para o programa, além de provarem que possuem US$ 90 mil (R$ 465 mil) para reformas que "reabilitem o imóvel" antes da mudança.