Vai um caracol? Molusco (com antena) é petisco típico do verão em Portugal

Para comer o caracol, é preciso alguma destreza e um palitinho de dente. Você mete o palito dentro da casca e puxa o bicho. Ele sai com facilidade. Depois, é só colocar para dentro da boca, entre uma golada e outra de cerveja.

A textura é semelhante à de cogumelos e o gosto é o do molho. Um pão acompanha, para ser molhado no caldinho de tempero.

O chef José Avillez, um dos mais conhecidos da gastronomia portuguesa, gosta muito do molusco. "Apesar de já não o comer tanto". Ele já serviu em seu restaurante Belcanto, que tem duas estrelas Michelin, um arroz feito no caldo de cozimento de caracóis e a carne do molusco já sem a casca. Mas, de acordo com ele, a sociedade portuguesa se divide em duas.

O chef José Avillez já serviu em seu restaurante premiado um prato com carne de caracóis Imagem: Bruno Calado/Divulgação

Há pessoas que adoram caracóis e há as que detestam. E quem detesta não consegue sequer perceber por que é que há pessoas que adoram comê-los Chef José Avillez

Textura e antenas não agradam alguns

De fato, o petisco gera polêmica e divide opiniões apaixonadas. Não há um consenso. "Detesto a textura, detesto ter que puxá-lo fazendo aquele barulho e detesto ver que o caracol tem antenas. O molho é bom, mas é muito parecido com o das amêijoas (espécie de mexilhão), daí prefiro elas", comenta Isabel Renault, 35 anos, analista de risco.