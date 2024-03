Além de ondas gigantes, Nazaré tem paisagens de tirar o fôlego e comida boa

No Sítio da Nazaré há alguns pontos turísticos que valem a pena uma visita. A Ermida da Memória, também chamada de Capela da Memória, é o ponto mais importante da fundação da vila da Nazaré. Erguida por Dom Fuas Roupinho, seu interior e a fachada são decorados com azulejos azuis e brancos, datados dos séculos 17 e 18, e fazem alusão à lenda.

Outro lugar de destaque é o Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, construído no século 17 a mando do rei D. Fernando, a fim de guardar a imagem da virgem.

Parada obrigatória é o Miradouro do Suberco, situado a aproximadamente 100 metros do nível do mar. Ele oferece uma vista deslumbrante sobre a praia e o Oceano Atlântico e, sem dúvida, o melhor pôr do sol da cidade.

Forte e Farol de São Miguel Arcanjo

Forte de São Miguel Arcanjo Imagem: turismodocentro.pt

Localizado entre o Sítio da Nazaré e a Praia do Norte (onde ocorrem as ondas gigantes), o Forte de São Miguel Arcanjo, com o seu famoso Farol, é o lugar preferido para os turistas verem as ondas e tirarem fotos espetaculares, com vista panorâmica da praia e dos arredores.