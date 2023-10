Pastéis além da nata: português lança sabores caipirinha, alheira e vinho

Todos os novos sabores passam por um período de teste que pode chegar a até três meses. "Além de mantermos a crocância da massa folhada, temos que garantir a mesma cremosidade e não deixar o álcool interferir no sabor e na textura", conta o chef Sandro.

Atualmente, entre os 12 sabores disponíveis, os mais vendidos são o de vinho do Porto e bacalhau.

Mas as inovações não param por aí. Na época do Natal o cardápio ganha mais um pastel, o de bolo rei. O bolo rei faz parte da tradição portuguesa, e é feito com frutas cristalizadas e secas, uma espécie de panetone, mas em formato de coroa.

E, segundo o chef, na Páscoa também deve ser lançado um pastel de nata especial. "Temos que inserir as novidades com calma", diz. Mas ideias com certeza não faltam.