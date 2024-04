Luxo e botes salva-vidas: Titanic II é relançado por bilionário excêntrico

A viagem inaugural está prevista para acontecer em junho de 2027. Segundo o The Guardian, Palmer disse estar confiante de que conseguirá garantir um estaleiro a tempo para a construção do navio começar no início do próximo ano. Ele afirmou ainda que as licitações para construção sairão em junho, com os contratos assinados até dezembro. O bilionário estimou que o navio de 56 mil toneladas custará entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão (R$ 2,6 bilhões e R$ 5,2 bilhões).

Preços ainda não foram definidos. Até o momento, os valores dos pacotes para uma viagem no Titanic II não foram anunciados.