Look 'recatado' do Brasil para as Olimpíadas vira polêmica nas redes

Além das centenas de comentários sobre a inspiração do look, outros também apontaram uma aparência infantil na produção: "É Olimpíadas ou Carrossel?", ironizou um dos posts, lembrando da novelinha do SBT protagonizada por Larissa Manoela — quando ela ainda era pré-adolescente.

Que horas é o culto? -- David (@david_aug) March 15, 2024

Nada de 'moda culto': inspiração da saia é cultura francesa

Cathyelle Schroeder, Diretora de Marketing e Comunicação da Riachuelo, falou a Nossa sobre a ideia por trás da roupa tão criticada, destacando o trabalho artesanal das bordadeiras e das costureiras da marca, que fizeram as peças em uma fábrica em Natal.

Base dos looks que serão usados pela delegação do Brasil na abertura das Olimpíadas, sem a jaqueta Imagem: Divulgação/Riachuelo