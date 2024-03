Parecia receita de um desastre: o dia em que fui jantar com 5 desconhecidos

O aplicativo já está disponível em vários lugares do mundo, e iniciou recentemente a operação no Brasil Imagem: Reprodução

A dinâmica é assim: baixar o aplicativo ou acessar o site, fazer o cadastro e responder a várias perguntas. Elas são o fio condutor para o destino —ou se preferir chamar de algoritmo— juntar as pessoas do jantar. Não tem foto, descrição, altura, peso? Não, apenas interesses em comum.

E, quando falo em interesses, inclua aí até a opção de encontrar um relacionamento. Mas, para uma primeira experiência, eu optei por deixar tudo selecionado e dar uma de Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Os jantares acontecem às quartas-feiras, assim já fica mais difícil usar a desculpa de que tinha um compromisso marcado.

Signo e preços

Com o "bilhete" de R$ 39,99 pago para a experiência de um jantar (ou seja, para que o algoritmo faça apenas o serviço de conectar as pessoas), foi só esperar pelas primeiras —e únicas— informações sobre meu "date": os signos das pessoas que estariam lá, a área de trabalho delas e o idioma que falavam. O local do restaurante? Só no dia mesmo.

E aí vai uma dica amiga! No questionário do Timeleft é possível escolher a faixa de preço que você está disposto a pagar em um jantar com os amigos. Essa resposta é levada em consideração para a escolha do restaurante, então é bom dar uma checada em como está o saldo bancário naquela semana.