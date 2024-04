Famoso hotel mal-assombrado nos EUA que inspirou série é colocado à venda

Ninguém quer o hotel 'amaldiçoado'?

De acordo com o jornal The New York Post, a firma nova-iorquina Simon Baron Development é quem tenta vender os direitos sobre o terreno que pertence atualmente ao grupo hoteleiro 248 Haynes Hotel Associates, do magnata Richard Born.

Born comprou o Cecil Hotel em 2014. Dois anos depois, estabeleceu um contrato de "ground lease", isto é, concordou em "alugá-lo" para a Simon Baron Develpment, cedendo por altas cifras a chance de construir ou investir no local histórico por um período de 91 anos. E é justamente esta possibilidade que pode ser adquirida agora por uma nova empreiteira ou grupo imobiliário.

Cecil Hotel, em Los Angeles Imagem: Christopher Alvarenga/Unsplash

Segundo o The Real Deal, a Simon Baron vinha sendo criticada pela organização sem fins lucrativos Housing is a Human Right, que defende o direito à moradia para todos. Isto porque, mesmo com altos números de moradores de ruas em Los Angeles, o Cecil Hotel permanecia expressivamente desocupado.

Até então, a empresa não esclareceu as razões pelas quais o endereço segue parcialmente vazio, apenas disse que a projeção é de que ele atinja 80% a 90% de ocupação até a metade de 2024.