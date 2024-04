Durma como um rei ou uma rainha: 9 castelos que você pode alugar no Airbnb

Apesar de não possuir os mesmos ares dos fortes medievais do Reino Unido, este château a duas horas de trem de Paris é amplo e impressionante: tem sete quartos, pisos trabalhados em azulejos, elaborados papeis de parede e uma decoração maximalista, rica em cores.

Seu exterior não fica para trás, com piscina, jardins de paisagismo meticuloso e até um vinhedo do outro lado da rua. O espaço ainda oferece brinquedos, acomodações e livros para famílias com crianças.

Capacidade: 15 pessoas

15 pessoas Custo: R$ 2.281 por noite

R$ 2.281 por noite Mais informações na plataforma.

4. Castelo Granaio, Monselice, Itália

Castelo Granaio, Monselice, Itália Imagem: Divulgação

Construído no século 19, o Castelo Granaio fica a cerca de 45 minutos de Veneza e tem cinco acomodações disponíveis no Airbnb. O apartamento de um quarto (foto acima) tem cozinha própria, sala e banheiro com uma banheira vintage.