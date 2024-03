Cultivar amoras é simples e a gente ensina como ter até em apartamento

A estaquia - método de reprodução assexuada - é um modo comum de reprodução assexuada.

Pragas

As principais pragas são as brocas de ramos e caules, que devem ser eliminadas com a poda. As moscas podem agir diretamente sobre os frutos, causando queda prematura.

Fungos e bactérias também podem atacar as amoras, então, fique atento.

Fontes: João Jadão, paisagista; e João Paulo Dias, doutor em Agronomia

*Com matéria publicada em 24/09/2014