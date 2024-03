O 'Cristo do Abismo' e outros segredos da rodovia mais bonita da Flórida

O que muita gente não sabe é que quem vai direto de Miami a Key West perde várias atrações pelo caminho, especialmente nos arredores de Islamorada e Key Largo, a maior ilha das Florida Keys, o arquipélago que vai do sul de Miami em direção a Cuba.

Key Largo é também a primeira das Florida Keys, e tão diferente de Miami que é difícil acreditar que as duas estão separadas por só uma hora de estrada.

Key Largo: destino perfeito para relaxar nas férias Imagem: Visit Florida

O clima festeiro de Miami vai ficando para trás, e já em Key Largo é como se todos tivessem combinado que só querem relaxar nas férias e curtir o clima mais caribenho que norte-americano. Os dias pelas "Keys" são feitos para aproveitar sem correria os restaurantes despojados de peixes e frutos do mar na beira da água, os mojitos e piñas coladas, os mergulhos em uma das principais barreiras de corais do mundo, pores do sol inesquecíveis e a boa vida de ir do mar verde azulado para uma espreguiçadeira e de uma espreguiçadeira para o quarto nos hotéis pé na areia com suas praias privativas. Aliás, os hotéis assim, para realmente curtir a praia, são mais em Key Largo, Islamorada e Marathon do que em Key West.

Key Largo: praia do Baker's Cay Resort Imagem: Natalia Manczyk/UOL

Key Largo é conhecida como a capital do mergulho no mundo, mas ninguém precisa ser profissional para aproveitar — só um mergulho com snorkel já traz felicidade. E até para quem não quer se molhar existe opção: dá para navegar em um barco com fundo de vidro.