O quente de Palm Beaches: eles amam a região e revelam os locais preferidos

Depois de 6 anos atuando no Hilton São Paulo Morumbi, em 2022 o chef paulistano foi transferido para a Flórida, onde assumiu a mesma função no Hilton West Palm Beach, cidade em que passou a residir. "Palm Beach é dinâmica, com estilo de vida ao ar livre, atividades incomparáveis e parques à beira-mar, com paisagens e praias de tirar o fôlego", diz Rodrigo Mezadri.

O fato de ser tudo muito próximo de grandes cidades — no caso, Miami e Orlando —, também o agrada. "Outra coisa que adoro aqui é como as pessoas se respeitam e como a cidade é limpa e organizada. Eu costumo dizer que é o paraíso na terra", afirma.

Imagem: Tessa Edmiston/ Unsplash

Lugar favorito: The Square, no coração de West Palm Beach. "Fica do outro lado da rua do hotel, um ponto turístico imperdível com ótimos restaurantes e a árvore de LED mais linda que já vi na vida. A praça oferece atividades familiares durante todo o ano, com shows de música e arte", diz. Outro ponto preferido é Juno Beach, onde fica o Loggerhead Park, para fãs de tartarugas marinhas.

Restaurante predileto: Galley. "É meu preferido, uma churrascaria e bar amigável e autêntico, que fica dentro do Hilton West Palm Beach e tem as melhores carnes e os ingredientes mais frescos", comenta.

Dica insider: observação de tartarugas marinhas no Loggerhead Park, sede do Loggerhead Marinelife Center. No verão, o centro organiza passeios guiados na praia, que permite aos visitantes observarem a desova das tartarugas marinhas cabeçudas.