Qual a cidade mais antiga dos Estados Unidos? Faça esta 'volta no tempo'

O motivo é justamente a arquitetura dessas duas construções. As duas são imponentes e parecem mais palacetes. Foram construídas como hotéis no século 19 por um dos grandes magnatas da época, Henry Flagler, que tinha um projeto ambicioso: transformar a costa de Saint Augustine em uma Riviera Francesa.

O magnata Henry Flagler, figura chave no desenvolvimento da costa atlântica da Flórida Imagem: Bettmann Archive

Ele é considerado um dos idealizadores da Flórida atual e quem desenvolveu muito da infraestrutura de transporte, turismo e agricultura vista hoje em dia. Ainda que as medidas fossem controversas: ele, por exemplo, destruiu as antigas muralhas de Saint Augustine (as duas colunas de pedras que marcavam a entrada foram salvas) e chegou a planejar construir um campo de golfe no lugar do antigo forte.

Os dois edifícios bonitos feitos por Flagler estão um na frente do outro. O Flagler College, hoje uma faculdade, foi o antigo hotel Ponce de León, que, erguido em 1888, mais parece um palacete mouro do sul da Espanha ou do Oriente Médio.

O Flagler College foi erguido em 1888 Imagem: Natalia Manczyk/UOL

E não é só pela arquitetura que veio essa importância toda: Flagler era tão influente que o hotel Ponce de León foi um dos primeiros edifícios dos Estados Unidos a ser abastecido com energia elétrica — gerada pela Edison Illuminating Company, empresa do amigo famoso, Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Pode parecer algo comum hoje em dia, mas o hotel Ponce de León foi ainda o primeiro hotel do mundo a ter energia elétrica em cada quarto.