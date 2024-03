Dia do Pão Francês: qual estado brasileiro é campeão de consumo?

Quem resiste a um pãozinho francês quentinho? De acordo com uma pesquisa a que Nossa teve acesso, realizada pela VR e que será divulgada nesta quinta-feira (21), no Dia do Pão Francês, os paulistas — que têm verdadeira paixão por padarias — lideram o ranking de maiores consumidores de pães, com 38,51%.

O levantamento foi realizado por meio da análise de compras de milhares de notas fiscais enviadas através do programa de cashback, entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024, e identificou que 67,5% dessas notas fiscais tinham compras de pão francês e 32,5% de outros pães (de forma e outros tipos especiais).

"Apesar de ser o pão mais consumido no país, o francês representa 28% do total da compra apresentada nas notas fiscais. Isso mostra que o trabalhador adquire alimentos variados diversificando compras", explica Cássio Carvalho, diretor-executivo da VR.