Troca da esponja e nada de colher de pau! Como deixar a cozinha mais limpa

Desinfete de verdade a bancada da cozinha

Além de tirar as manchas mais visíveis com água e detergente com a bucha, os especialistas recomendam desinfetar as bancadas da cozinha com álcool.

Cuidado na hora de descongelar alimentos

Vai tirar comida do freezer? Então fique atenta. Não coloque alimentos cozidos em um prato ou recipiente onde antes havia comida crua (isso é particularmente importante com carnes).

E, por mais tentador que seja, não descongele alimentos na bancada da cozinha — o ideal é deixá-los descongelando dentro da geladeira ou então debaixo de água corrente.

Fontes: Beatriz Tenuta Martins, docente do curso livre Atuação do Consultor na Área de Segurança dos Alimentos, no Senac São Paulo; e Roberto Martins Figueiredo, biomédico, o Dr. Bactéria