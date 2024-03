Ovo de pudim, cannoli e até 'caviar': 15 opções diferentes para a Páscoa

São três os sabores dos ovos —e dos cannoli— do Locale Caffè, em São Paulo. Todos os três possuem uma casca de chocolate com crocante de cannoli. A diferença está nos recheios: um tem brigadeiro com um mini cannoli de brigadeiro por cima no primeiro, recheio de doce de leite com nozes com mini cannolo de doce de leite no caso do segundo e, por fim, recheio de brigadeiro de pistache com mini cannoli de pistache no terceiro.

Todos estão disponíveis em unidades de 450 g por R$ 149.

Mais informações em: linktr.ee/localecaffe e localecaffe.com.br

9. Ovo de Ovomaltine

É o ovo "mais industrializado" da nossa lista, mas merece destaque por ter o sabor do achocolatado que os brasileiros amam no sorvete, no milk-shake, no brigadeiro...