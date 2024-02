Voo misterioso: companhia aérea oferece passagem sem revelar o destino

A viagem surpresa está programada para acontecer entre os dias 5 e 8 de abril. A promessa da companhia é fazer uma "curadoria de experiências" selecionadas pela empresa.

A única pista que os viajantes terão antes da decolagem é que o voo durará algumas horas. Já o destino será anunciado em algum momento do voo, segundo uma reportagem da CNBC.

Quando a data do voo misterioso estiver próxima, os passageiros devem receber orientações da Scandinavian Airlines sobre o que levar na mala.

As inscrições para a viagem misteriosa só poderiam ser feitas por membros do programa de milhas. Os participantes sorteados devem se apresentar no Aeroporto de Copenhague, na Dinamarca, no dia 5 de abril, de onde o voo partirá rumo ao destino desconhecido.

Viagem surpresa está programada para acontecer entre os dias 5 e 8 de abril Imagem: Divulgação/Instagram

A adesão à proposta foi instantânea: mais de mil membros do programa de milhas se inscreveram poucos minutos após o anúncio, conforme relatado pela própria Scandinavian Airlines.