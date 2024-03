Catupiry é frango? É peixe? Contamos a verdade sobre o debate que viralizou

Para Nicolau Ahn, diretor comercial da Catupiry, o "estardalhaço" que veio com a pizza de frango com Catupiry nos anos 1980 foi o ponto de partida para o requeijão se espalhar pelo país, ganhando lugar em pratos dos mais variados, do escondidinho de carne ao bobó de camarão.

Das novas tradições: escondidinho de carne seca com Catupiry Imagem: Divulgação

E as embalagens industriais também tiveram seu papel na "popularização" do Catupiry como ingrediente, segundo o diretor, evoluindo e sendo adaptadas para maior facilidade de manuseio, o que resultou em crescimento no volume de mercado.

