Bumbum virado pra orla: revelamos os segredos desta sacada 'diferentona'

Também participaram do projeto engenheiros de outros países: EUA, da Coreia do Sul e do Brasil.

VIW Residence, em Ubatuba (SP) Imagem: Reprodução / Atmosfera Incorporadora

Outro desafio foi a impossibilidade de realizar testes nas piscinas antes de enchê-las. "Como os acrílicos foram produzidos fora do Brasil e as varandas estavam sendo feitas na obra, não podíamos ter nem um milímetro de diferença", relembra.

Com a estrutura reforçada em aço já pronta e um "trabalho excessivo de impermeabilização", a obra seguiu. Somente o içamento e a instalação dos painéis de acrílico duraram aproximadamente três meses.

Sucesso nas redes --e na vida real

O empreendimento foi entregue há menos de um ano, e esse foi o primeiro verão dele com moradores. Agora que o VIW Residence viralizou nas redes sociais, o prédio tem recebido visita de turistas e moradores curiosos —e o site da incorporadora responsável pelo empreendimento também viu suas visitas subirem.