Moradora aluga apê de 7 m² em NY por R$ 8,5 mil: 'Melhor lugar da Terra'

O que você faria para morar no coração de Manhattan, em Nova York? Toparia pagar R$ 8,5 mil mensais no aluguel de um apartamento de 7 m² dentro de uma van sem rodas? Se a resposta for sim, saiba que você está no time da jovem Nikki Espina.

O youtuber Caleb Simpson mostrou o modesto e micro apartamento alugado por Nikki. Caleb tem um canal em que sai perguntando para pessoas na rua quanto elas pagam para morar em suas casas.

Como é o apê?