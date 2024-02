Deixa a luz entrar: conheça 6 projetos que valorizam a iluminação natural

Projeto Go Up Arquitetura, arquitetas Juliana Silva e Amanda Mori Imagem: Robson Figueiredo/Divulgação

Neste apartamento de 110 m², a integração da varanda com os demais ambientes —cozinha, jantar, estar e lavanderia— permitiu a passagem de luz natural. A paleta de tons mais claros e com saturação mais alta evidencia o aconchego e o toque feminino.

O uso de vidro em divisórias para não bloquear a luz

Projeto Studio 92, arquitetas Debora Terra e Jessica Lucas Pereira Imagem: Mariana Orsi/Divulgação

Projeto Studio 92, arquitetas Debora Terra e Jessica Lucas Pereira Imagem: Mariana Orsi/Divulgação

O novo layout do apartamento da década de 1970 com 90 m², após a reforma, garantiu melhoria na circulação, iluminação e arejamento. No home office, portas de correr substituíram as paredes a fim de otimizar o espaço e permitir maior incidência e distribuição de luz pelos cômodos.