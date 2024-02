Chafariz, que nada! Mansão de R$ 25 milhões tem avião de guerra no jardim

A situação piorou quando um pedaço do jato caiu de um dos caminhões sem ser percebido pelos motoristas. O pequeno acidente interrompeu o tráfego próximo ao endereço durante duas horas, em ambas as direções. "Todo mundo que olhava os pedaços na estrada e assumia que era uma porta de avião, mas eles não faziam ideia de onde tinha vindo."

Imagem: Divulgação/Savills

Robinson teve problemas até para encontrar uma peça substituta. "Falei com as pessoas de quem comprei o avião e eles me disseram: 'não importa o que você faça, não diga nada à polícia'. Mas depois de algumas semanas, liguei novamente e eles acharam a história engraçada desta vez —então me deram [outra peça]. Estou guardando como reserva, porque já tínhamos encontrado uma substituta em outro lugar".

Imagem: Divulgação/Savills

As lembranças do perrengue, todavia, fizeram Robinson acreditar que retirar o avião do local e movê-lo pela rodovia novamente seria dificílimo. Mas, caso o novo dono não goste da ideia de ter um avião no jardim, ele já tem planos B para o jato: doar para um museu ou, em último caso, arriscar a sorte com o caminhão de mudança e tentar mantê-lo na família.