Ex-comissário revela código para passageiro gato, chato e sereia no avião

Robert, que atualmente conduz a rede e site de viagem Fly Guy's Cabin Crew Lounge, explicou que a prática é resultado do tédio durante extensas jornadas no ar. "Quando você está confinando em um avião por longas horas, o tédio entra em ação, o que faz com que muitos membros de tripulação sintonizem o que chamamos de CCFM ("cabin crew radio", ou rádio da tripulação, em tradução livre) para a última fofoca das fileiras", relatou.

Confira alguns códigos desvendados por Robert e descubra se você costuma ser o(a) chato(a), o(a) gato(a) ou a sereia do avião.

No tempo livre durante o voo, comissários criariam os códigos para bater papo discretamente, fora do radar de passageiros, segundo Robert Imagem: Divulgação/Boeing

BOB (Best on Board) - "Melhor a bordo", o passageiro favorito da tripulação. Também é sinônimo de "Babe on Board", ou passageiro(a) mais 'gato'(a) do avião.

Pita (Pain in the Backside) - "Pé no traseiro", ou seja, o passageiro chato.

ABP (Able Bodied Passenger/or Person) - "Pessoa fisicamente capaz"; indica um passageiro que a tripulação seleciona mentalmente para auxiliar em caso de emergência a bordo, por ter um físico "atlético". Mas há ainda um segundo significado: