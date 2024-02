Reduto naturista: como é Tambaba, praia do Nordeste que pode 'desaparecer'

O avanço do mar engoliu quase 20 metros de faixa de areia da praia naturista de Tambaba, na Paraíba. Segundo o colunista do UOL Carlos Madeiro, especialistas apontam que, em um cenário mais agressivo de avanço do mar, a faixa de areia do local pode desaparecer.

Conheça a praia naturista de Tambaba

Reduto naturista. Localizada na cidade de Conde (PB), a aproximadamente 35 km de João Pessoa, a praia de Tambaba é um dos mais antigos e tradicionais redutos naturistas do Brasil.

A praia foi oficializada como espaço naturista em janeiro de 1991. O local foi o primeiro destino litorâneo do tipo oficializado no Nordeste.